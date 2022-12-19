«منها مكة والرياض».. توقعات الأرصاد: أمطار وسيول وبرد على 10 مناطق من الأربعاء حتى الجمعة

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توقع المركز الوطني للأرصاد تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من مساء يوم الأربعاء القادم حتى الجمعة، بمشيئة الله تعالى.

وتشمل توقعات المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول بدايةً من الأربعاء وحتى الجمعة على عدة مناطق كالتالي: “الرياض، الشرقية، مكة، المدينة، عسير، الباحة، حائل، الحدود الشمالية، تبوك، جازان”.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة وجازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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