«البشت» يحرق أعصاب الغرب.. الأرجنتين تفتخر و«كارتر»:لو ارتدى شارة الشواذ لأشدتم به

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يبدو أن ارتداء لاعب الأرجنتين الشهير “ميسي” لـ “البشت” الخليجي خلال مراسم تتويجه بكأس العالم على يد أمير دولة قطر، أحرق أعصاب الغرب واستفزهم لشن حملات هجوم على الخليج.

ونشرت صحف غربية تقارير وتعليقات للبعض، أبدوا عدم إعجابهم بهذه اللقطة، إذ نشرت صحيفة “تليغراف” البريطانية تعليقاً بأن ارتداء ميسي للبشت الخليجي، هو إفساد لهذه اللحظة التاريخية أثناء توجهه لاستلام كأس العالم.

بينما علق لاعب منتخب إنجلترا السابق قائلاً “إن هذا يعد قلة احترام”، كما قال نجم ألمانيا السابق مايكل بالاك “إن هذا يعد استغلالاً للنجم الأرجنتيني”.

من جانبه، نشر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة اللاعب ليونيل ميسي، أثناء قيام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أهداه عباءة سوداء (بشت)، ارتداها أثناء وقوفه على منصة التتويج واستلامه كأس العالم.

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وكتب تعليقاً على الصورة: “بالتأكيد ملك” وذلك فخراً بهذه اللحظة التاريخية لكرة الأرجنتين والأسطورة ليونيل ميسي في تحقيق حلم التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ “التانغو” بعد غياب 36 عاماً منذ الفوز بلقب مونديال 1986 في المكسيك بقيادة الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

أما الإعلامي البريطاني روبرت كارتر، فقال ردًا على النجم الإنجليزي غاري لينيكر : لو حدث وارتدى ميسي شارة المثلية الجنسية لأشاد به لينيكر وبقية المنزعجين لكن عندما ارتدى البِشت العربي ظهرت التغطية الإعلامية بشكل سلبي .. أمر مخجل وقبيح من قِبل شبكة BBC التي تدعي الحياد”.