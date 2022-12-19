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«الجوازات» توضح شروط إصدار هوية مقيم للمرة الأولى
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«الجوازات» توضح شروط إصدار هوية مقيم للمرة الأولى

«الجوازات» توضح شروط إصدار هوية مقيم للمرة الأولى

«الجوازات» توضح شروط إصدار هوية مقيم للمرة الأولى
٠٦:٣٧:١١ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم، شروط إصدار هوية مقيم، عبر منصة أبشر، أو مقيم لصاحب العمل، للمرة الأولى، منوهة عن وجود عقوبة حال التأخر في إصدار الهوية مدة 90 يوما.

الرسوم والفحص الطبي

وقالت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال”.

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إجراءات نقل كفالة الأجنبي المتزوج من مواطنة

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الإجراءات المتبعة لنقل كفالة الأجنبي المتزوج من مواطنة، لتكون الكفالة عليها.

وكان سؤال ورد لحساب المديرية العامة للجوازات على تويتر، يستفسر حول طريقة نقل كفالة الأجنبي المتزوج من مواطنة إلى الزوجة، خاصة أن إقامته مرّ عليها عامان غير مجددة من كفيله .

وردت الجوازات قائلة : “يشترط تنازل من صاحب العمل ويتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات القسم النسائي”.

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