بوتين يصعد المواجهة مع الغرب.. سنطور المشاريع النووية في بيلاروس

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في تطور جديد في البلقان، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن روسيا مستعدة لتطوير المشاريع النووية في بيلاروس وإعداد الكوادر.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى مينسك إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس بنسبة 10% خلال عشرة شهور من العام الجاري وقد يبلغ رقما قياسيا بقيمة نحو 40 مليار.

قرار بوتين الجديد بالاستعداد لتطوير المشاريع النووية في بيلاروس وصفه مراقبون بأنه تصعيد جديد مع الغرب في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، القضاء على نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية في عدة مناطق، مشيرة إلى أن: “حصيلة قتلى العدو على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديا خلال يوم”.

وأكدت بيان الدفاع الروسية السيطرة على قرية ياكوفليفكا، وصدّها هجمات أوكرانية على محور دونيتسك، وأضاف البيان: “خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، و60 فردا بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى 50 جنديا بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك”.

وأفاد البيان بتدمير رادار أمريكي الصنع في دونيتسك، وإسقاط طائرة بدون بدون طيار، واعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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