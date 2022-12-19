وظائف شاغرة توفرها هيئة السوق المالية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية، عن توفر وظائف شاغرة، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) في الشؤون القانونية لحملة البكالوريوس أو الماجستير، وفقا للتفاصيل.

المسميات الوظيفية :

1- أخصائي إدارة التحقيق – وحدة مخالفات سلوكيات السوق

2- أخصائي إدارة التحقيق – وحدة مخالفات الصناديق والطرح

متطلبات الوظيفة :

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: قانون، ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

خبرة بحد أدنى (ثلاث سنوات) لدرجة البكالوريوس أو (سنتين) لدرجة الماجستير في مجال التحقيق.

المهام والمسئوليات :

القيام “سواء بشكل منفرد أو ضمن فريق عمل” بأعمال التحقيق في شأن حالات الاشتباه في مخالفة نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية وأي مخالفات تختص الهيئة بإجراءات ضبطها والتحقيق فيها بموجب أنظمة أخرى.

تحليل البيانات والسجلات، وبحث الوقائع وفحص الأدلة، وطلب المعلومات والبيانات من الجهات الداخلية والخارجية اللازمة لاستكمال اجراءات التحقيق.

التواصل مع الإدارات ذات العلاقة في شأن حالات الاشتباه المحالة لإدارة التحقيق.

إعداد ومتابعة خطابات طلب الحضور، وطلبات الإفادة.

مباشرة إجراءات الاستجواب وسماع الأقوال، ونحوه.

إعداد تقارير القضايا بما في ذلك تقارير نتائج التحقيق.

مباشرة إجراءات إحالة القضايا “ذات الاختصاص الجزائي” أو حالات الاشتباه بالمخالفة “حيثما ينطبق” إلى النيابة العامة أو غيرها من الجهات ذات العلاقة.

القيام “سواء بشكل منفرد أو ضمن فريق عمل” بما تتطلبه إجراءات عمل الإدارة من مشاريع ودراسات.

المسؤولية عن حفظ البيانات والمستندات وتخزينها بشكل آمن.

المساهمة في تحديد ومعالجة ما قد تتعرض له سياسة الهيئة من المخاطر )الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية(، والرفع بشأنها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.

العمل على إنجاز أي مهام من شأنها أن تساهم في تحسين إجراءات التحقيق، وتحقيق أهداف الإدارة أو أي مسائل تتعلق بالتخطيط، والتطوير.

طريقة التقديم :

يتاح التقديم ومعرفة المزيد من المعلومات عن الفرص الوظيفية المتاحة من خلال الرابط: ( هنا ).