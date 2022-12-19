في هذا التوقيت.. «الأرصاد» يُحذر من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يحذر من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، تبدأ – بمشيئة الله – من مساء يوم الأربعاء القادم حتى الجمعة.

الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية

وأوضح مركز الأرصاد على حسابه في «تويتر»، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، يصاحبها التأثيرات التالية:

1 – تساقط البرد.

2 – تيارات هابطة نشطة السرعة.

3 – أتربة مؤثرة وتدني للرؤية الأفقية.

وأضاف أن الحالة المتوقعة يبدأ تأثيرها من مساء يوم الأربعاء وتزداد صباح الخميس القادم وتستمر حتى الجمعة، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق مكة المكرمة ومحافظاتها، والباحة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والرياض والشرقية وعسير وجازان وتبوك.

تساقط الثلوج مساء الخميس والجمعة

وأشار إلى أنه لا يستبعد تساقط الثلوج من مساء يومي الخميس والجمعة على مرتفعات تبوك، وتشمل «جبل اللوز، علقان، الظهر».

وتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لحد الصقيع، على أجزاء من منطقة تبوك، والتي تشهد انخفاضًا ملموسًا مع تكون الصقيع ابتدأ من مساء يوم الخميس، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى ما بين « 1 – 5 »م، مع نشاط للرياح السطحية المسببة في ارتفاع الأمواج يومي الخميس والجمعة على الأجزاء الساحلية بمناطق مكة والمدينة، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين ونصف.

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