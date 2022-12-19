انتعاش سوق النفط.. و«برنت» يسجل 80 دولارًا للبرميل

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انتعشت أسعار النفط الخام، اليوم، بشكل طفيف وسط تفاؤل المستثمرين بشأن انتعاش الطلب على النفط في الصين.

وصعدت عقود خام برنت الفورية بنسبة 0.20% وسجلت حوالي 79.61 دولار للبرميل، وسجلت عقود الخام الأمريكي الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.20%، ووصلت إلى 74.88دولار للبرميل.

زيادة أسعار النفط

وزادت أسعار النفط بهذا الشكل بعدما رفعت الصين آمال المستثمرين بشأن عودة الطلب على النفط من أكبر مستورد من النفط الخام في العالم، حيث طغى التفاؤل لدى المستثمرين بشأن تخفيف بكين من قيود التنقل.

يأتي هذا في الوقت الذي رفع بنك الاستثمار السويسري يو بي إس UBS، مساء أمس الأحد، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في الصين لعام 2023 بنسبة 4.9% مقارنة بتوقعات بنسبة 4.5%.

وعلى النقيض، خفض الاقتصاديون لدى بنك الاستثمار السويسري من توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي الصيني لعام 2022، متوقعين بأن تشهد الصين نموًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من هذا العام بنسبة 2.7% مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 3.1%.

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