الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. أمانة جدة: أزلنا 32 من أصل 64 حيًا خلال فترة لا تزيد عن سنة
260 ألف صفقة.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات 2.8 مليار ريال
وظائف شاغرة في هيئة الحكومة الرقمية.. المسميات ورابط التقديم
هيئة المشتريات الحكومية تضيف 166 منتجًا إضافيًا في القائمة الإلزامية
بعد تخفيف القيود الصارمة.. الصين تسجل أولى وفيات كوفيد-19
3 خطوات للحصول على دعم 3 آلاف ريال شهريًا من هيئة النقل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. أمانة جدة: أزلنا 32 من أصل 64 حيًا خلال فترة لا تزيد عن سنة

بالفيديو.. أمانة جدة: أزلنا 32 من أصل 64 حيًا خلال فترة لا تزيد عن سنة

بالفيديو.. أمانة جدة: أزلنا 32 من أصل 64 حيًا خلال فترة لا تزيد عن سنة
٠٤:٥٢:٥٩ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحث باسم أمانة جدة، محمد البقمي، أنه تم إزالة 32 من أصل 64 حيًا من المقرر إزالتها خلال فترة لا تزيد عن سنة.

اقرأ أيضًا:

بدء إزالة آخر الأحياء العشوائية بجدة

الإزالة شملت 32 حيًا

وقال في تصريح إلى فضائية “الإخبارية”: “الإزالة شملت 32 حيًا، الحمد لله تم إنجاز هذه العدد خلال أقل من سنة، هذا إنجاز كبير نشكر السكان على تعاونهم خلال الفترة الماضية، وجميع الهيئات الحكومية التي شاركت في هذا الإنجاز”.

اقرأ أيضًا:

إزالة أكثر من 500 ألف م 3 من مخلفات البناء والهدم في مكة المكرمة

الاستفادة من الحديد والألمونيوم

وأوضح أنه تم عقب انتهاء عمليات الإزالة، ستبدأ عملية رفع الأنقاض، والتي سيتم خلالها الاستفادة من كميات كبيرة من الحديد والألمونيوم التي سيتم عزلها وتدويرها، على أن يتم التخلص من المواد الأخرى.

وأشار إلى أن باقي الأحياء التي ستشملها عملية التطوير تضم 32 حيًا، خاضعة لعملية النظام، وعقب الانتهاء من عملية التخطيط من جانب الاستشاري، سيتم البدء في أعمال التنظيم.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أمانة جدة إزالة الأحياء السعودية اليوم محمد البقمي

مواد ذات صلة

المزيد
أمطار متفرقة على الرياض حتى الساعة 1 فجرًا (فيديو)

أمطار متفرقة على الرياض حتى الساعة 1 فجرًا (فيديو)

١١:٣٧ م، السبت، ١٦ أبريل ٢٠٢٢
الاتحاد الأوروبي: نبحث كافة الخيارات لوقف العنف ضد المتظاهرين في إيران

الاتحاد الأوروبي: نبحث كافة الخيارات لوقف العنف ضد المتظاهرين في إيران

٠١:٢٣ م، الخميس، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
توقعات الطقس.. غيوم بعدد من المناطق وأمطار على الرياض والشرقية

توقعات الطقس.. غيوم بعدد من المناطق وأمطار على الرياض والشرقية

٠١:٣٥ م، السبت، ١١ فبراير ٢٠١٧
وزير الصحة اليمني: 1890 حالة وفاة بالكوليرا خلال 4 أشهر

وزير الصحة اليمني: 1890 حالة وفاة بالكوليرا خلال 4 أشهر

١٠:١٦ م، الجمعة، ٠٤ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *