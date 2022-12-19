بالفيديو.. أمانة جدة: أزلنا 32 من أصل 64 حيًا خلال فترة لا تزيد عن سنة

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أعلن المتحث باسم أمانة جدة، محمد البقمي، أنه تم إزالة 32 من أصل 64 حيًا من المقرر إزالتها خلال فترة لا تزيد عن سنة.

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الإزالة شملت 32 حيًا

وقال في تصريح إلى فضائية “الإخبارية”: “الإزالة شملت 32 حيًا، الحمد لله تم إنجاز هذه العدد خلال أقل من سنة، هذا إنجاز كبير نشكر السكان على تعاونهم خلال الفترة الماضية، وجميع الهيئات الحكومية التي شاركت في هذا الإنجاز”.

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الاستفادة من الحديد والألمونيوم

وأوضح أنه تم عقب انتهاء عمليات الإزالة، ستبدأ عملية رفع الأنقاض، والتي سيتم خلالها الاستفادة من كميات كبيرة من الحديد والألمونيوم التي سيتم عزلها وتدويرها، على أن يتم التخلص من المواد الأخرى.

وأشار إلى أن باقي الأحياء التي ستشملها عملية التطوير تضم 32 حيًا، خاضعة لعملية النظام، وعقب الانتهاء من عملية التخطيط من جانب الاستشاري، سيتم البدء في أعمال التنظيم.