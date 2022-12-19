الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هيئة المشتريات الحكومية تضيف 166 منتجًا إضافيًا في القائمة الإلزامية
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هيئة المشتريات الحكومية تضيف 166 منتجًا إضافيًا في القائمة الإلزامية

هيئة المشتريات الحكومية تضيف 166 منتجًا إضافيًا في القائمة الإلزامية

هيئة المشتريات الحكومية تضيف 166 منتجًا إضافيًا في القائمة الإلزامية
٠٤:٤٥:٥١ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إضافة 166 منتجًا في القائمة الإلزامية لمجموعة من القطاعات الإستراتيجية ليصل إجمالي المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية إلى 576 منتجًا.

أهم القطاعات التي شملتها القائمة الإلزامية

وأوضحت أنه سيلتزم المتعاقدون مع الجهات الحكومية بهذه القائمة عند تنفيذ العقود، وأن القائمة الإلزامية لمجموعة من القطاعات الإستراتيجية، شملت:

1 –  قطاع البناء والتشييد.

2 – قطاع المواد الكيميائية.

3 – قطاع المستلزمات الطبية.

4 – قطاع مستهلكات النظافة.

5 – قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.

41 ألف منافسة بقيمة 42 مليار ريال

وأضافت أن الإنفاق الحكومي المتوقّع على هذه القطاعات يصل إلى ما يُقارب ملياري ريال يستفيد منه 4000 مصنع وطني، ويُسهم بشكل إيجابي في تنمية المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية وذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز قدرات المملكة الصناعية على تغطية احتياجاتها المحلية، حيث بلغ عدد المنافسات التي تنطبق عليها الآلية في عام 2022 أكثر من 41 ألف منافسة بقيمة 42 مليار ريال.

الإعلان عن عدد من القطاعات الجديدة

وأكدت أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن عدد من القطاعات الجديدة، وأن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تسعى إلى تمكين الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية.

وبينت أنها تهدف من خلال هذه القائمة، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنّعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي حتماً إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي.

القائمة إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي

وتُعد القائمة الإلزامية إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي ذات الأثر الإيجابي على تمكين المصانع والمنتجات الوطنية، التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية القائمة الإلزامية القطاعات الإستراتيجية قطاع البناء هيئة المشتريات الحكومية

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