وظائف شاغرة في هيئة الحكومة الرقمية.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

أخصائي البيانات وذكاء الأعمال.

المؤهلات والخبرات

سنوات الخبرة المطلوبة: ما لا يقل عن 4 سنوات كحد أقصى 6 من الخبرة ذات الصلة.

تعليم: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو علوم البيانات.

المسؤوليات

تصميم وبناء واختبار وصيانة خطوط أنابيب ETL من المصادر إلى مستودع البيانات.

تصميم ونمذجة مستودع البيانات

إدارة النظام البيئي لبحيرة البيانات

قيادة مهندسي البيانات ودعم فرق BI وعلوم البيانات لتحقيق أهداف رؤى البيانات

دعم الأعمال التجارية من خلال طلبات مخصصة.

طريقة التقديم

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 19 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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