3 خطوات للحصول على دعم 3 آلاف ريال شهريًا من هيئة النقل

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إمكانية الحصول على دعم يصل إلى 3 آلاف ريال شهريًا بعد التسجيل في برنامج “دعم العمل الحر لتوصيل الطلبات واستيفاء الشروط المطلوبة”.

ودعت الهيئة إلى التسجيل في البرنامج، موضحة أنه يستهدف دعم العمل الحر “لتوصيل الطلبات” العاملين المتفرغين في نشاط نقل توجيه المركبات لنقل البضائع عبر التطبيقات الإلكترونية والباحثين عن عمل.

وكشفت عن 3 خطوات للحصول على الدعم

1- التسجيل بأحد تطبيقات التوصيل المرخصة لدى الهيئة العامة للنقل.

2- إصدار وثيقة العمل الحر.

3- التسجيل عبر البوابة الوطنية للعمل.

كانت الهيئة قد أعلنت عن إطلاق مبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة.

وأوضحت أن توطين مكاتب وسطاء الشحن في المملكة يستهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها في أنشطة النقل.

إسهامات مبادرة التوطين

وأضافت الهيئة: أن من أبرز إسهامات المبادرة ما يلي:

– تمكين الشباب في سوق العمل.

– تأهيل الطاقة الشبابية على أيدي خبراء متخصصين في القطاع.

– دعم المنشآت من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للنقل الدليل الإرشادي لسلامة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة عبر موقعها الإلكتروني tga.gov.sa بثلاث لغات مختلفة: (العربية – الإنجليزية – الأوردو) .

ويتضمن الدليل إرشادات حول شروط السلامة العامة الواجب توفرها واتباعها في حال مزاولة النشاط، وعدد من الأقسام الأخرى كأهم المصطلحات والتعاريف المهمة، وسجل نطاق تطبيق نقل البضائع غير الخطرة، إضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة في نقل وتثبيت البضائع.

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