كيف يمكن أن تكون رائحة البول الكريهة علامة على «القاتل الصامت؟»

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رائحة البول الكريهة عادة ما تثير القلق، وفي معظم الأحيان يعود الأمر إلى طبيعة ما نأكله، لكن أحد الخبراء حذر من أن الرائحة غير الطبيعية قد تكون علامة على وجود قاتل صامت.

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ارتفاع مستويات السكر في الدم

قالت طبيبة المسالك البولية إيمي كرامبيك، إنه إذا كان هناك المزيد من السكر في البول، فقد يكون ذلك علامة على مرض السكري غير المنضبط.

وتقول هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، إن هذه حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير. وفي معظم الحالات، تتمثل العلامات الرئيسة في الشعور بالعطش الشديد والتبول أكثر من المعتاد، وفقدان الوزن غير المبرر، والحكة حول القضيب أو المهبل.

أوضحت الدكتور كرامبريك، أن الرائحة القوية في البول يمكن أن تنخفض إلى السكر والكيتونات في البول، والتي لا توجد عادة. إذ يحاول الجسم التخلص من هذا السكر الزائد من خلال البول، ويمكن أن يكون أحد العلامات الأولى التي يعاني منها مرضى السكري، وفقًا لمؤسسة “مايو كلينيك” الطبية.

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القاتل الصامت

ويقول خبراء السكري، إن مرض السكري غالبًا ما يشار إليه على أنه “قاتل صامت”، لأن الكثير من الناس لا يتعرفون على الأعراض المبكرة للمرض.

ووفقًا للخبراء، فإن “التشخيص المتأخر لمرض السكري من النوع 2 يترك الأشخاص معرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة للحالة، بما في ذلك السكتة الدماغية وأمراض القلب والعمى وأمراض الكلى والبتر – تظهر بالفعل علامات المضاعفات على نصف الأشخاص المصابين بهذه الحالة بحلول الوقت الذي يعانون منه”.

وعادة ما يكون البول صافيًا أو أصفر باهتًا برائحة خفيفة، وهناك أنواع معينة من الطعام والشراب مثل الهليون والقهوة يمكن أن تجعل الرائحة غير تقليدية.

عدم شرب كمية كافية من السوائل وبعض الأدوية، بالإضافة إلى مكملات فيتامين ب 6، يمكن أن يسبب أيضًا رائحة قوية للبول. وإذا كانت الرائحة غريبة، يجب شرب الكثير من السوائل حتى لا تشعر بالعطش.

متى تلجأ إلى الطبيب؟

إذا كان البول كريه الرائحة، وكان هناك ألم أو إحساس حارق عند التبول، يجب زيارة الطبيب. ويجب أيضًا طلب العناية الطبية إذا بدا البول غائمًا وتحتاج إلى التبول فجأة، أو أكثر من المعتاد، أو أثناء الليل.

ويجب استشارة الطبيب إذا ظهر دم في البول، أو ألم أسفل البطن أو ألم في الظهر تحت الضلوع، وإذا شعرت بالتعب أو التوعك، أو الارتباك والغضب، وإذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو تشعر بالحر والارتجاف.