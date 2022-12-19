رابط التقديم.. «سعود الطبية» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – طبيب أمراض الدم والأورام المقيم «مؤقت».

2 – طبيب استشاري مشارك – أعصاب.

3 – صيدلي إكلينيكي.

4 – إرشادات طبية.

5 – أخصائي خدمات غذاء وتغذية.

6 – مهندس نظم معلومات.

7 – استشاري مشارك – جراحة السمنة.

8 – مهندس تقييم اجهزة طبية.

9 – مهندس تخطيط أجهزة طبية.

10 – استشاري مشارك علم الأمراض التشريحي.

11 – استشاري جراحة الأوعية الدموية.

12 – أخصائي استثمار.

13 – أخصائي تسويق.

14 – محاسب تكاليف.

14 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

15 – طبيب استشاري مساعد أمراض دم و أورام.

16 – مسؤول إرشادات طبية.

17 – ممرضة طوارئ.

18 – وغيرها

* طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).