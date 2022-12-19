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رابط التقديم.. «سعود الطبية» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. «سعود الطبية» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

رابط التقديم.. «سعود الطبية» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
٠٤:٢٠:٠٤ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – طبيب أمراض الدم والأورام المقيم «مؤقت».

2 – طبيب استشاري مشارك – أعصاب.

3 – صيدلي إكلينيكي.

4 – إرشادات طبية.

5 – أخصائي خدمات غذاء وتغذية.

6 – مهندس نظم معلومات.

7 – استشاري مشارك – جراحة السمنة.

8 – مهندس تقييم اجهزة طبية.

9 – مهندس تخطيط أجهزة طبية.

10 – استشاري مشارك علم الأمراض التشريحي.

11 – استشاري جراحة الأوعية الدموية.

12 – أخصائي استثمار.

13 – أخصائي تسويق.

14 – محاسب تكاليف.

14 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

15 – طبيب استشاري مساعد أمراض دم و أورام.

16 – مسؤول إرشادات طبية.

17 – ممرضة طوارئ.

18 – وغيرها

* طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

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أخبار السعودية التجمع الصحي الرياض مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة

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