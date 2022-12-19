رابط التقديم.. «سعود الطبية» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1 – طبيب أمراض الدم والأورام المقيم «مؤقت».
2 – طبيب استشاري مشارك – أعصاب.
3 – صيدلي إكلينيكي.
4 – إرشادات طبية.
5 – أخصائي خدمات غذاء وتغذية.
6 – مهندس نظم معلومات.
7 – استشاري مشارك – جراحة السمنة.
8 – مهندس تقييم اجهزة طبية.
9 – مهندس تخطيط أجهزة طبية.
10 – استشاري مشارك علم الأمراض التشريحي.
11 – استشاري جراحة الأوعية الدموية.
12 – أخصائي استثمار.
13 – أخصائي تسويق.
14 – محاسب تكاليف.
14 – استشاري أمراض الجهاز الهضمي.
15 – طبيب استشاري مساعد أمراض دم و أورام.
16 – مسؤول إرشادات طبية.
17 – ممرضة طوارئ.
18 – وغيرها
* طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).