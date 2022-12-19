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«الداخلية» تكشف عن 4 أماكن تطبق فيها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية
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«الداخلية» تكشف عن 4 أماكن تطبق فيها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

«الداخلية» تكشف عن 4 أماكن تطبق فيها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

«الداخلية» تكشف عن 4 أماكن تطبق فيها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية
٠٣:٤٨:٣١ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية والأماكن التي تطبق بها.

وقالت الوزارة في “إنفوجراف” على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن أحكام النظام تطبق في الأماكن الأتية:

١- الطرق الرئيسة وتقاطعاتها داخل المدن.

٢- الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.

٣- وسائل النقل العام.

٤- محطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز.

عقوبة كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية عن عقوبة كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها.

وقالت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” : يعاقب كل من يخالف أحكام النظام بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات بغرامة مقدارها (20) ألف ريال.

كما نشر “الأمن العام” الأماكن التي يحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

وأوضح أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في:

– داخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي.

– غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة.

– غرف تبديل الملابس ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية.

– الوحدة السكنية في مرافق الإيواء السياحي.

ونصّت اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، على أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا.

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