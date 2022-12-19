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أهم أعراض نزلات البرد وطرق الوقاية منها
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أهم أعراض نزلات البرد وطرق الوقاية منها

أهم أعراض نزلات البرد وطرق الوقاية منها

أهم أعراض نزلات البرد وطرق الوقاية منها
٠٣:٤٢:٣٦ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تنتشر نزلات البرد بشكل خاص في موسم الشتاء، الأمر الذي يفرض على المرضى لزوم الفراش ربما لعدة أيام حتى التعافي منها.

وقالت مدينة الملك عبدالله الطبية في حسابها عبر موقع “تويتر”، إن نزلة البرد عدوى فيروسية تؤثر في الحلق وتسبب سيلان الأنف وارتفاع درجة حرارة الجسم، ويمكن أن يتعافى معظم المصابين بها خلال فترة تتراوح بين 7 و10 أيام”.

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أعراض الإصابة بنزلات البرد

وأشارت إلى أن هناك ستة أعراض للإصابة بنزلات البرد، تتمثل في:

-سيلان الأنف

-ألم الحلق

-السعال

-العطاس

-الصداع

-آلام الجسم

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طرق الوقاية من نزلات البرد

وأوضحت أن هناك طرق عدة للوقاية منها:

-تجنب مخالطة الآخرين عند ظهور الأعراض.

-اغسل يديك وعقمها بشكل متكرر.

-احرص على أخذ التطعيمات الموسمية.

-تجنب أخذ المضادات الطبية دون استشارة الطبيب.

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أهم أعراض نزلات البرد الوقاية من نزلات البرد مدينة الملك عبدالله الطبية

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