ابتلعه في ظروف غامضة.. العثور على شاحن داخل معدة طفل (صور)

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استخرج الأطباء بتركيا، سلك شاحن من معدة طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، بعد أن شكى من غثيان شديد وآلام مبرحة في معدته، قبل أن تظهر الأشعة المقطعية، ابتلاعه سلك شاحن طوله 90سم.

وهرعت أسرة الطفل الذي يسكن في منطقة ديار بكر إلى المستشفى، بعد أن أن اشتكى من الغثيان وآلام في المعدة، حيث كشفت الأشعة عن سلك الشاحن داخل أحشائه، حسبما ذكرت صحيفة “ميرور”.

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إجراء عملية بالمنظار لاستخراج الشاحن

ونقل الطفل في سيارة إسعاف – على بعد حوالي ثلاث ساعات – إلى مستشفى جامعة فرات في إلازيغ، حيث نجح اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، يسار دوجان في إجراء منظار داخلي لاستخراج الشاحن من معدته.

وقال الطبيب الذي أشرف على الجراحة، إن العملية كانت معقدة لأن أحد طرفي السلك مَر إلى الأمعاء الدقيقة. ولحسن الحظ، تعافى المراهق سريعًا بعد العملية وعاد إلى منزله بصحة جيدة.

كما تم العثور على ربطة شعر داخل أمعاء الصبي أيضًا.

ولم يتضح بعد كيف ابتلع الطفل سلك الشاحن، أو الشعر.

وأضاف دوجان: “بعد الانتهاء من الإجراء بنجاح، أُعيد المريض إلى منزله بصحة جيدة”.

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وقائع سابقة

في العام الماضي، حدثت حالة مماثلة عندما كاد صبي يبلغ من العمر 9 سنوات في ستيرلنج باسكتلندا، أن يموت بعد تناول ستة مغناطيسات كجزء من تحدي “تيك توك”.

وأكل صبي في الهند يبلغ من العمر 14 عامًا 16 فرشاة أسنان ومسمارًا بطول ثلاثة بوصات لأنه اعتقد أنه سيشفي إدمانه على أكل الأوساخ.