الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«المرور» يدعو المواطنين إلى سرعة الاستفادة من هذه الميزة المهمة
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«المرور» يدعو المواطنين إلى سرعة الاستفادة من هذه الميزة المهمة

«المرور» يدعو المواطنين إلى سرعة الاستفادة من هذه الميزة المهمة

«المرور» يدعو المواطنين إلى سرعة الاستفادة من هذه الميزة المهمة
٠٣:٢٤:١٣ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت إدارة المرور، كافة المواطنين، إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، وذلك من خلال منصة ⁧أبشر⁩.

وأضافت: “تمكن خدمات المرور الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون التزامات مالية وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023.

مزايا الخدمة

  • تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.
  • إسقاط المركبة من سجلاتك فورًا.
  • لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.
  • تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

طريقة الوصول للخدمة

  • الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة في منصة أبشر.
  • استعراض المراكز المعتمدة.
  • التوجه للمركز وتسليم المركبة واللوحات.
  • إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوالك.

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