«المرور» يدعو المواطنين إلى سرعة الاستفادة من هذه الميزة المهمة

تواصل – فريق التحرير:

دعت إدارة المرور، كافة المواطنين، إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، وذلك من خلال منصة ⁧أبشر⁩.

وأضافت: “تمكن خدمات المرور الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون التزامات مالية وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023.

مزايا الخدمة

تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية.

إسقاط المركبة من سجلاتك فورًا.

لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية.

تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

طريقة الوصول للخدمة

الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة في منصة أبشر.

استعراض المراكز المعتمدة.

التوجه للمركز وتسليم المركبة واللوحات.

إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوالك.

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