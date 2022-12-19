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قرار روسي عاجل بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في البلاد
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قرار روسي عاجل بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في البلاد

قرار روسي عاجل بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في البلاد

قرار روسي عاجل بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في البلاد
٠٣:٢٨:٤٨ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسومًا يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2023 بملبغ قدره 16 ألفًا و242 روبلا أي ما يعادل نحو 250 دولارًا أمريكيًا.

زيادة قدرها 6.3% مقارنة بالعام السابق

وحسب «سبوتنيك»، فقد نشر موقع البوابة الرسمية للمعلومات القانونية المرسوم وجاء فيه، أنه من 1 يناير2023، يُقترح تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 16242 روبلاً شهريًا بزيادة قدرها 6.3% مقارنة بالعام السابق، وبذلك سيكون الحد الأدنى للأجور أعلى بنسبة 4%.

الحد الأدنى يحسب على أساس الراتب المتوسط

وأوضحت أنه وفقًا للمنهجية المعتمدة في عام 2020، يُحسب الحد الأدنى للأجور على أساس الراتب المتوسط ، مشيرة إلى أن نصف الروس يحصلون على أكثر من هذا المبلغ والنصف الآخر أقل، للعام السابق.

تم رفع الحد الأدنى للأجور في روسيا مرتين

وأكدت أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في روسيا مرتين، وذلك اعتبارًا من 1 يناير الماضي، جيث تمت زيادته إلى 13890 روبلاً، ومن 1 يونيو إلى 15279 روبل.

وفي وقت سابق، قدم بوتين إلى مجلس النواب الروسي تعديلات على قانون تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعيشة بنسبة 8.6% للعام 2022، وذلك بحسب ما أعلنه رئيس لجنة مجلس الدوما للميزانية والضرائب.

وقالت وزارة المالية الروسية، إن النفقات المالية الإضافية المرتبطة بزيادة الحد الأدنى للأجور في روسيا تم أخذها في الحسبان في مشروع موازنة البلاد.

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الكلمات الدلالية:
الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور بوتين روسيا مجلس النواب الروسي

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