تحت شعار «وطن طموح».. أهم ما جاء في جلسات ملتقى أسر «ذوي الإعاقة»

تواصل – فريق التحرير:

عقدت جلسات علمية، أمس، ضمن الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «وطن طموح» بالرياض.

وسلطت الجلسات الضوء على أبرز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة “التنمر الخفي” الذي يعد من أكبر التحديات التواجهم.

الأشخاص من ذوي الإعاقة يواجهون تحديات خاصة

ويواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة تحديات خاصة في المجالات الرياضية والسياحية والأنشطة الترفيهية، وصولاً إلى مناقشة طرق حمايتهم من الإيذاء النفسي والجسدي.

وأبرزت الجلسات آليات مشاركتهم في الأنشطة والبرامج الاجتماعية، وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، كذلك دور الإرشاد الأسري في دعم وتوجيه أسر ذوي الإعاقة لمواجهة التحديات التي تواجههم، إضافة إلى اقتراح الحلول، وتعزيز أفضل الممارسات الصحية لأجلهم.

وتهتم المملكة بشكل خاص بالأشخاص من ذوي الإعاقة وخصصت لهم أماكن محددة فيما يخص شغل الوظائف العامة والخاصة.

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