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عاجل.. أكثر من 10 ملايين يصوتون لتنحي «ماسك» عن «تويتر»

عاجل.. أكثر من 10 ملايين يصوتون لتنحي «ماسك» عن «تويتر»

عاجل.. أكثر من 10 ملايين يصوتون لتنحي «ماسك» عن «تويتر»
٠٢:٥٢:١٦ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

صوت أكثر من 10 ملايين شخص (حوالي 57.5%) بـ “نعم” على تنحي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن رئاسة منصة “تويتر”.

وكان أكثر من 17 مليون شخص قد صوتوا في استطلاع الرأي الذي أعلن عنه رئيس تويتر، ونشره على حسابه الشخصي، يسأل فيه مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي في رأيهم فيما إذا كانوا يفضلونه أن يتنحى عن إدارة “تويتر”.

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هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟

وطرح ماسك سؤالاً على متابعيه، قائلاً: “هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟. وتعهد في تغريدته بأنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع.

ومر ماسك بالعديد من المشكلات مع “تويتر” خلال الأيام الماضية، كان آخرها إيقاف حسابات بعض الصحفيين.

وأعاد ماسك تفعيل حسابات عدة صحفيين على “تويتر” بعد تعليقها لمدة يوم وسط جدل حول نشر بيانات متاحة للجمهور عن طائرته.

وكان ماسك أثار جدلاً مرات عدة منذ شرائه الشبكة في أكتوبر الماضي.

وكتب إيلون ماسك على تويتر “الحسابات المتورطة في التشهير ستحصل على تعليق مؤقت لمدة سبعة أيام”، مشيرًا إلى أن هذه القواعد تنطبق “على الصحفيين مثل اي شخص آخر”.

وقال ماسك “نشروا مكان وجودي بدقة في الوقت الفعلي وإحداثيات التي تسمح باغتيال، في انتهاك مباشر (وواضح) لشروط خدمة تويتر”.

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إيلون ماسك استطلاع للرأي تشهير تويتر صحفيين

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