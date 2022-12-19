ضمن مبادرة «نبيه».. «تعليم مكة» يدشن الورش التوعوية لطلبة المرحلة الثانوية

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أعلن مدير الإدارة التعليمية، في منطقة مكة المكرمة، تدشين الورش التوعوية لطلبة المرحلة الثانوية.

الورش تهدف لتطوير المهارات الحياتية للطلبة

وأوضحت إدارة تعليم مكة على حسابها على «تويتر»، أن الروش تهدف إلى تطوير المهارات الحياتية للطلبة وتعزيزها ضمن مبادرة «نبيه» وفقًا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

وأكدت أن مدير الإدارة اطلع ميدانيًا على المشاريع التعليمية الجديدة لمدارس عقبة بن نافع الابتدائية ومتوسطة محمد الحميضي وثانوية الإمام البيهقي بعد انتقال الدراسة إليها؛ حيث التقى بالمعلمين والطلاب، مثمنًا ما قدمته القيادة الرشيدة من الدعم السخي لقطاع التعليم لتوفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة.

تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل

وأضافت أنه بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تم تنظيم ورشة عمل تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في بيئة العمل.

وأشارت إلى أنه تم تكريم مدير عام الإصلاحية بالعاصمة المقدسة ومشرف الشؤون التعليمية ومدير المدارس بالإصلاحية؛ نظير جهودهم في تيسير العملية التعليمية بمدارس الإصلاحية.

وفي وقت سابق، استضافت إدارة التدريب والابتعاث البرنامج الوزاري لتنمية مهارات الوعي لدى المعلمين «واعي»، والذي يهدف إلى تنمية مهارات التوعية لدى المعلمين؛ لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات وتحقيق المسؤولية الاجتماعية.

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