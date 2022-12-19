وكيل وزارة التعليم: مركز الأعمال الاقتصادية يختزل رحلة المستثمر مع 18 جهة

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قالت وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي، عواطف الحارثي، إن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يهدف إلى تقديم الخدمات للمستثمرين في مكان واحد لتسهيل رحلة المستثمر وتقليص الإجراءات.

وأضافت في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن رحلة المستثمر اختزلت الآن مع 18 جهة حكومية، وكل هذه الجهات تساعد في اختصار الوقت ونمو الاقتصاد الوطني.

كان وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ووزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، افتتحا، اليوم، فرع المركز بمقر وزارة التعليم في الرياض؛ بمشاركة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله شرف الغامدي، وبحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.

توقيع عدة اتفاقيات بين الجهات الحكومية

وشهد الافتتاح توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات الحكومية؛ لتمكين قطاع التعليم الأهلي، وتحسين متطلبات الاستثمار في القطاع، إلى جانب تمكين وزارة التعليم في التوسّع في عمليات استثمار العقارات المخصصة كمرافق تعليمية، وطرحها للقطاع الخاص عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار الجهود الرامية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي وتمكينهم من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل.

وأكد وزير التعليم بهذه المناسبة أن قطاع الأعمال شريك فاعل في تقديم الخدمات والمنتجات التعليمية، بما يتواءم مع مستهدفات التعليم المستقبلية؛ مشيراً إلى أن افتتاح فرع المركز السعودي للأعمال بمقر الوزارة يأتي ضمن مساعي دعم التعليم وتطويره، وتنفيذ خطط تنميته، إلى جانب النهوض بالاستثمارات التعليمية، وتحقيقاً للأهداف الوطنية التي رسمتها رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل الوطن ورفاهية المواطن.

أهداف الوزارة من خلال الفرع الجديد

وأضاف أن وزارة التعليم تهدف من خلال الفرع الجديد إلى:

1- تسهيل رحلة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.

2- الإسهام في رفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم عبر زيادة كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.

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