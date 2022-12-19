الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إحباط تهريب 21 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في نجران
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إحباط تهريب 21 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في نجران

إحباط تهريب 21 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في نجران

إحباط تهريب 21 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في نجران
٠٢:١٤:٥٤ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقة نجران تهريب 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربها، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

أوضحت أنه بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبل تلك الشحنة وهو مواطن، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمهربات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب شحنة

في وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب (682) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(62) طنًا و(315) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، و(194300) قرص إمفيتامين مخدر.

وتم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (73) متهمًا، منهم (20) مواطنًا، و(53) مخالفا لنظام أمن الحدود: (26) من الجنسية الإثيوبية و(23) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسيتين السودانية والإرترية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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