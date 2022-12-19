«الجوازات»: من خرج ولم يعد يُمنع من الدخول لمدة 3 سنوات

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات تنص على أنه في حال خروج الوافد بتأشيرة «خروج وعودة» ولم يعد خلال الفترة المحددة في التأشيرة، يتم منعه من الدخول لمدة 3 سنوات.

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انتهاء تأشيرة الخروج والعودة

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين يقول، إن لديه عاملاً (سائق خاص) حصل على تأشيرة خروج وعودة وانتهت، ورفع صورة التأشيرة لأنه يحتاج إلى خدماته وجاء رد الجهة المعنية بأنه تمت معالجة الطلب، لكن لم ينزل حتى الآن على منصة “أبشر” من يوم الأربعاء وإلى الآن.

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احتساب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة

وفي إجابة سابقة، أوضحت «الجوازات»، أنه يتم احتساب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري، مشددة على أن قرار المنع من الدخول لا يشمل التابعين والمرافقين.

وأفادت بأنه في ما يتعلق بخروج التابعين والمرافقين للوافدين من الأبناء أو البنات وعدم عودتهم، واستمرار ظهورهم في منصة «أبشر» لولي الأمر، فيتم إلغاؤهم وإسقاطهم من قائمة التابعين بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة «تواصل» عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

وكانت «الجوازات» قد أعلنت أنه سيتم تسجيل عبارة «خرج ولم يعد» لأي وافد أصدر تأشيرة «خروج وعودة» بشكل آلي، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة، ولا حاجة لمراجعة إدارة الجوازات كما كان سابقًا لتسجيل «خرج ولم يعد» للوافد.