«الصحة»: تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 60 حالة

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أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 60 حالة، ووفاة حالتين.

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أكثر من 826 ألف حالة إصابة

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 826 ألفًا و575 حالة، من بينها 2976 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 35 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 814 ألفًا و101 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و498 حالة وفاة.

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