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بالصور.. تواصل المشاريع التطويرية بحديقة حي الجامعة في نجران
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بالصور.. تواصل المشاريع التطويرية بحديقة حي الجامعة في نجران

بالصور.. تواصل المشاريع التطويرية بحديقة حي الجامعة في نجران

بالصور.. تواصل المشاريع التطويرية بحديقة حي الجامعة في نجران
٠١:٢٦:٢٣ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة نجران، أن الأجهزة التنفيذية تواصل المشاريع التطويرية بمشروع حديقة حي الجامعة.

أعمال الإنترلوك لمواقف السيارات

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أعمال الإنترلوك لمواقف السيارات وقواعد أعمدة الإنارة بمشروع حديقة حي الجامعة.

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بدء أعمال المرحلة الأُولى بمشروع الإسكان التنموي

وأضافت أنه من خلال تنمية شاملة ومتوازنة، فإنها تؤكد بدء أعمال المرحلة الأُولي بمشروع الإسكان التنموي بعدد 528 وحدة سكنية شرق مدينة نجران.

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ضرورة الإبلاغ عن مخالفات

وتحت شعار «كن شريكا في تحسين المشهد الحضري لمدينتك» طالبت الأمانة بضرورة الإبلاغ عن مخالفات إغلاق الشوارع دون تصريح عبر «تطبيق بلدي»، مؤكدة أن الإبلاغ يسهم في أنسنة المدن وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة، ضمن تطلعات رؤية المملكة 2030.

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تنفيذ 1217 جولة رقابية على المنشآت التجارية

في الوقت نفسه، نفذت أمانة منطقة نجران خلال شهر نوفمبر الماضي، 1217 جولة رقابية شملت المحال التجارية والأسواق المركزية، وذلك للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والصحية ووسائل السلامة.

تحرير 309 مخالفات للإجراءات الصحية

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 309 مخالفات للإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية، مشيرةً إلى أن الفرق الميدانية، مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية.

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أخبار السعودية أمانة نجران المشاريع التطويرية بحديقة حي الجامعة

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