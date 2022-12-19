بديلاً عن السائقين.. «أوبر» تبدأ استخدام روبوتات لتوصيل الأطعمة

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نشرت شركة “أوبر”، روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل المواد الغذائية لخدمتها “أوبر إيتس” من تجار محددين في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، على أن تتوسع في المزيد من المدن العام المقبل.

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استبدال بعض السائقين البشر بالروبوتات

ويبدو أن عملاق خدمات النقل بالسيارات يسعى لاستبدال بعض السائقين البشر بالروبوتات لمواجهة الاحتجاجات والمعارك القضائية التي يرفعها عمال يرغبون في زيادة أجورهم.

وطور هذه الروبوتات مهندسون من شركة “جوجل”، وهي تستخدم 6 عجلات ولديها مكان يتسع لحمولة تقترب من 11 كيلو جرامًا.

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تجربة الروبوتات منذ شهر مايو

وتقوم أوبر بتجربة الروبوتات منذ شهر مايو، حيث أطلقت لأول مرة تقنيات من تطوير شركة “سيرف روبوتيك” ، في لوس أنجلوس وسان دييجو ودبي، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

يأتي الإعلان عن هذه الروبوتات بعد يومين من إعطاء قاضي في منهاتن أوبر الحق في منع زيادة رواتب السائقين مؤقتًا. وبلغت زيادة الأجور 23 في المئة لكل ميل، مقابل 25 في المئة من السائقين كنسبة لها من كل رحلة.