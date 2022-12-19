وظائف شاغرة بالوطنية لكفاءة الطاقة «ترشيد».. تعرف على التفاصيل والشروط

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أعلنت الشركة الوطنية لكفاءة الطاقة (ترشيد)، عبر حسابها الرسمي بموقع (لينكد إن)، عن توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات، لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط

الوظائف الشاغرة

قيادة خدمات مبنى المكاتب

الوصف الوظيفي

– الدور: يراقب حالة المباني ويطور الجداول الزمنية للصيانة الروتينية. يستجيب لحالات الطوارئ ويسهل الإصلاحات الطارئة في الوقت المناسب. إدارة جميع المواد والمستلزمات لمشاريع الصيانة والتجديد ؛ تحتفظ بأوامر دائمة مع البائعين.

المؤهلات والخبرة.

-الخبرة: الحد الأدنى 5-7 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

-التعليم: درجة البكالوريوس في هندسة المرافق / الهندسة الميكانيكية / الكهربائية ، وشهادة مثل FMP و PMP و CFM.

-اللغة: مطلوب إجادة اللغة الإنجليزية ، والطلاقة في اللغة العربية أمر لا بد منه.

-التعامل مع الآخرين: مهارات الاتصال الفعال (كتابيًا وشفهيًا) ؛ منفتحون على العمل في بيئة متعددة الثقافات.

-الفني: معرفة وظائف وعمليات المعدات الكهربائية والميكانيكية الرئيسية.

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عن الشركة

الشركة الوطنية لخدمات الطاقة (ترشيد) شركة حكومية مملوكة بالكامل لـ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية؛ تم إنشائها في مارس 2017 باعتبارها عاملاً رئيسيًا في تطوير وتحسين خدمات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة في المملكة العربية السعودية؛ برأس مال يبلغ 1.9 مليار ريال سعودي.

طريقة التقديم

– للإطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة ترشيد عبر موقع (لينكد إن):

رابط التقديم: (إضغط هنا)