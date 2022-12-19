«تقنية المعلومات» تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. رابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عبر حسابها الرسمي للتوظيف (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ، بمدينة الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مدير المشروع (تكنولوجيا المعلومات)

المؤهلات و المتطلبات

-درجة البكالوريوس في الهندسة أو الانضباط التقني ذي الصلة.

-خبرة لا تقل عن سنتين من الخبرة في إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات.

-تنفيذ منهجيات إدارة مشروع SITE المعتمدة كما صممتها وأعلن عنها EPMO

-قيادة التنسيق مع الوظائف ذات الصلة لتحديد متطلبات المشروع ونطاقه وشروط وأحكام طلب تقديم العروض

-إدارة صياغة وصيانة وثائق إدارة المشروع مثل مواثيق المشاريع وحوكمة المشاريع وخطط المشاريع

-تصميم وتنفيذ خطط اتصالات المشاريع الفعالة لضمان مشاركة أصحاب المصلحة المناسبة

-قيادة أنشطة الجدولة والتخطيط في المشاريع المعينة

-متابعة وتتبع التقدم المحرز في أنشطة المشروع والتقارير والمخرجات مع ضمان الامتثال للخطط المحددة مسبقًا والمتطلبات التعاقدية

2- مدير التسليم الفني (البرمجيات)

المؤهلات والمتطلبات

-درجة البكالوريوس في الهندسة أو الانضباط التقني ذي الصلة.

-خبرة لا تقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

-قيادة فريق التسليم (مطورو البرامج ، ضمانات الجودة ، UX / UI) للمشاريع / المنتجات.

-توسيع نطاق البرامج والتطبيقات الموزعة ، وتطبيق أنماط تصميم متزامنة وغير متزامنة ، والاستفادة من الفرص لتحسين الإنتاجية الهندسية.

-فحص الأنظمة الحالية لتحديد العيوب وإنشاء حلول لتحسين وقت تشغيل الخدمة وزيادة الوقت إلى أقصى حد لحل العيوب من خلال المراقبة أو العلاج الآلي.

-تطوير تصميمات موجهة نحو الحلول لضمان التخصيص المناسب ورضا العميل. تطوير وتكوين وترقية واختبار حلول المؤسسات لضمان تلبية احتياجات العميل وحل المشكلات في الوقت المناسب عند ظهورها.

-تنسيق نشر نظام البرامج ومراقبة وظائف المعدات لضمان تحقيق مواصفات التصميم.

-تطوير الأكواد وتخصيصات الحلول بناءً على متطلبات العميل ومالك المنتج المحددة.

-تعاون عبر الوظائف مع مطوري البرامج وضمانات الجودة و UX / UI وعلماء البيانات ومستخدمي الأعمال ومديري المشاريع وغيرهم من المهندسين لتنفيذ ميزات مناسبة بشكل فريد وتقديم حلول أنيقة.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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