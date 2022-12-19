عاجل.. السجن 111 عامًا وغرامة 28 مليون ريال لتنظيم عصابي متهم بالاحتيال

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أعلنت النيابة العامة، توقيع عقوبة السجن بحق مواطنة وزوجها الوافد، ضمن تشكيل عصابي بتهمة الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر.

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بتشكيل إجرامي منظم مكون من 23 شخصًا

وجاءت الأحكام الصادرة بالسجن لمدة 111 سنة وغرامات مالية تجاوزت 28 مليون ريال بحق المدانين بتشكيل إجرامي منظم مكون من 23 شخصًا، وكيانًا تجاريًا بينهم مواطنة وزوجها الوافد، بتهم الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر.

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مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي استولى عليها المتهمون

ووفقُا للنيابة، فقد تم مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة.مع مصادرة متحصلات من الجريمة، ومنها أربعة عقارات ومركبات وأجهزة إلكترونية، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.