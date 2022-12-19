«الاتصالات والتقنية» تُصدر مقياس الجيل الخامس للربع الثالث من عام 2022

تواصل – واس:

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم، تقرير مقياس الجيل الخامس في مدينة الرياض للربع الثالث من عام 2022م، الذي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

سرعة الإنترنت في م الرياض 248 ميجا في الثانية

وأوضحت أن التقرير كشف عن متوسط سرعات التحميل، وتغطية الجيل الخامس في مدينة الرياض، حيث أظهر بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت في مدينة الرياض 248 ميجابت في الثانية، كما كشف عن وصول نسبة إجمالي التغطية فيها إلى 93.6%.

«STC» تتصدر قائمة مقدمي خدمات الاتصالات

وأشارت الهيئة في تقرير «مقياس» إلى تصدر شركة الاتصالات «STC» لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات التحميل بالرياض بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 283.5 ميجابت في الثانية، فيما حلت موبايلي ثانياً بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 218.13 ميجابت في الثانية، وشركة زين ثالثاً بمتوسط سرعة بلغ 206.85 ميجابت في الثانية.

وكشفت الهيئة عن تصدر شركة زين لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في تغطية الجيل الخامس بمدينة الرياض بنسبة وصلت إلى 89.9%، فيما حلت شركة الاتصالات ثانيًا بنسبة 81.7%، تتبعها موبايلي بنسبة تغطية وصلت إلى 74.2%.

تعزيز التنافسية في سوق الاتصالات

وأشارت إلى أن تقرير «مقياس الرياض»، يأتي في إطار عمل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الساعي إلى تعزيز التنافسية في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، لإيجاد بيئة محفزة استثمارية تسهم في جذب المستثمرين، ويمكن الاطلاع على التقرير بزيارة هذا الرابط.

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