بالفيديو.. احتراق سيارة فارهة على طريق خريص بالعاصمة الرياض

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أظهر مقطع فيديو نشره موقع “العربية” عبر حسابه في موقع “تويتر”، اشتعال النار في سيارة فارهة.

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سيارة فارهة

وبحسب ما ذكر، فإن السيارة كانت متوقفة في طريق خريص شرقي الرياض.

ولم يتم الكشف عن أسباب الحادث. فيما لم يتضح ما إذا كان بداخل السيارة من عدمه.

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وفي سبتمبر الماضي، أثار مقطع فيديو متداول لشخص يقوم بسكب البنزين تحت 3 سيارات وإشعال المادة في محاولة لحرق المركبات جدلاً، ما دفع الأمن العام للتحرك وإلقاء القبض على الفاعل.

ويظهر رجل في المقطع وهو ينزل من سيارته ويقوم بسكب مادة تحت 3 سيارات متوقفة أمام منزل ثم يقوم بإشعال المادة في محاولة لحرق السيارات.

القبض على المتورط في الحادث

وبعد ساعات قليلة من انتشار المقطع، أصدر الأمن العام بيانًا قال فيه: “قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسكب مادة قابلة للاشتعال حول ثلاث مركبات أمام منزل شرقي مدينة الرياض وإشعالها والهرب من الموقع دون تضررها”.

وأردف قائلاً: “وتبين من إجراءات الاستدلال أن سبب فعله وجود خلاف مع أحد أبناء صاحب المنزل، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”، حسب البيان.