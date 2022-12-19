مقتل عنصر في الحرس الثوري و3 من «الباسيج» في بلوشستان الإيرانية

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، عن مقتل عنصر في الحرس الثوري وثلاثة أفراد من قوات الباسيج خلال اشتباكات جرت مع مجموعة مسلحة في منطقة سراوان الحدودية بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران.

احتجاجات عمال عقود النفط في إيران

في الوقت نفسه، دعا مجلس تنسيق احتجاجات عمال عقود النفط في إيران، عمال النفط في عسلويه وكنكان، العاملين في قطاعات الحفر والتشغيل والوقود والمصافي، والبتروكيماويات، والصناعات ذات الصلة، بالانضمام إلى الاحتجاج والدعوة إلى الإضراب للتعبير عن غضبهم ورفضهم لسياسة الإعدامات التي ينفذها النظام بحق المحتجين.

أحكام بحق 6 متظاهرين شباب من مدينة سردشت

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد أصدر القضاء الإيراني يصدر أحكامًا بحق ستة متظاهرين شباب من مدينة سردشت، بالسجن والجلد ودفع غرامات مالية.

اعتقال طفلة عمرها 14 عامًا في طهران

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مدير حملة حقوق الإنسان الإيرانية، أن عناصر الأمن اعتقلت طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا في طهران ، ونقلت بعد ذلك إلى المستشفى إثر اغتصابها وتعرضها لنزيف شديد قبل وفاتها، مشيرًا إلى أن العناصر القمعية في إيران تتناول خلال عملياتها ضد المحتجين حبوب «الكبتاجون» المخدرة، من أجل التغلب على خوفها من المتظاهرين.

مظاهرة حاشدة في واشنطن العاصمة

وتزامنًا مع الانتفاضة الجارية، نظم الإيرانيون والناشطون مظاهرة حاشدة في واشنطن العاصمة، أمام البيت الأبيض، مرددين هتافات: «بايدن، بايدن، استيقظ، لا تتفق مع نظام الملالي».

وقالت الناشطة مهرانكيز كار المشاركة في مظاهرة الإيرانيين بواشنطن: إن تشكيل لجنة تقصي الحقائق وطرد النظام الإيراني من لجنة وضع المرأة، والموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين انتهاك حقوق الإنسان في إيران كانت ثلاث انتصارات للشعب الإيراني تحققت بمساعدة الإيرانيين في الخارج.

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