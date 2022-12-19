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ارتفاع أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل بسبب الأمطار الغزيرة في إندونيسيا وماليزيا
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ارتفاع أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل بسبب الأمطار الغزيرة في إندونيسيا وماليزيا

ارتفاع أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل بسبب الأمطار الغزيرة في إندونيسيا وماليزيا

ارتفاع أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل بسبب الأمطار الغزيرة في إندونيسيا وماليزيا
١٢:٢٩:٠٧ م، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لزيت النخيل بسبب المخاوف من اضطراب الإنتاج على خلفية الأمطار الموسمية الغزيرة التي تهطل على دول جنوب شرق آسيا، وهي أهم منتجي الزيت في العالم وعلى رأسها إندونيسيا وماليزيا، وفقًا لـ “بلومبيرج”.

وأوضحت أن سعر عقود تسليم مارس المقبل زاد 1.5 في المئة اليوم إلى 900 دولار للطن متجهًا نحو أعلى مستوى له منذ 9 ديسمبر الحالي.

وأشارت الوكالة إلى أن سعر زيت النخيل بدأ الارتفاع بعد تراجعه خلال الشهرين الماضيين بسبب المخاوف من اضطراب الإنتاج في إندونيسيا أحد أكبر منتجي زيت النخيل في العالم مما يقلل من الصادرات.

الطقس السيء يضرب العديد من الولايات في ماليزيا

من جهته، قال عبدالحميد، مدير المبيعات في شركة منصور تريدنج في باكستان، إن انخفاض الشحنات من إندونيسيا وضعف أرقام الإنتاج ونقص الإمدادات من ماليزيا دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مضيفًا: سيظل سعر زيت النخيل فوق مستوى 3800 رينجت للطن.

وأشار إلى أن الطقس السيء في ماليزيا يضرب العديد من الولايات ما قد يؤدي إلى اضطراب تشغيل الكثير من منشآت إنتاج الزيت وهو ما سيؤدي إلى تراجع أرقام الإنتاج.. الأمر نفسه قد يحدث في إندونيسيا”.

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