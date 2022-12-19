«الدفاع المدني» يُحذر: هذا التصرف عبر الأبواب والنوافذ يعرضك للصعق بالكهرباء

تواصل – فريق التحرير

حذر الدفاع المدني اليوم الاثنين، من أن تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد سبب رئيسي لمخاطر الصعق والتماس الكهربائي.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ومؤخرا، أعلن مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، سلسلة من القرارات لتعديلات تقديم الخدمة الحكومية.

أبرز القرارات الرامية لتحسين الخدمة للمستهلك

وتشمل القرارات:

-تقليل المدة اللازمة لتوصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح 20 يوم عمل،

-منع مقدم الخدمة من اشتراط توفير محطة توزيع فرعية للمنشآت المشيدة بمسطح بناء لا يتجاوز 1500م للقطاع السكني، و1000م للقطاع التجاري، وبأحمال لاتتجاوز 166 (ك. ف. أ)

-منح صاحب المخطط الأحقية في تحديد أحمال مخططه عن طريق مكتب هندسي معتمد وإلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال 20 يوم عمل.

– تعديل حساب الأحمال الكهربائية لطلبات الإيصال للمنشآت السكنية والتجارية الجديدة.

– اعتماد آلية لحساب الأحمال للمشاريع الكبيرة والمخططات الجديدة.

-منح طالب الخدمة الحق في الحصول على مصدر تغذية احتياطي من الشبكة العامة لرفع موثوقية التغذية لمنشآته شريطة تحمله التكاليف المترتبة على ذلك.

-تعديل تكاليف إيصال الخدمة للمستهلكين.

وكانت إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء اعتمدت آلية جديدة تشجع المستهلكين على الارتباط بالشبكة من خلال تطبيق مقابل الدراسة المبدئية ومقابل التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي بدلًا عن مقابل الإيصال، مما سيسهم في تخفيض تكلفة الإيصال على المستهلك, كما ترتب على هذا التعديل تخفيض بعض تكاليف الإيصال على جهد التوزيع المنخفض.

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