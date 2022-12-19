نزل في موضعه النبي ﷺ عند توجهه إلى بدر.. 5 معلومات عن «مسجد السقيا»

تواصل – واس:

يعتبر «مسجد السقيا»، من أهم معالم المدينة المنورة التي ارتبطت بالسيرة النبية الشريفة، حيث نزل في موضعه النبي صلى الله عليه وسلم عند توجهه إلى غزوة بدر.

المدينة تحوي العديد من المعالم المرتبطة بالسيرة

ويقع في المدينة المنورة العديد من المواقع والمعالم المرتبطة بالسيرة النبوية، والتي يحرص الكثير من زوار طيبة الطيبة على زيارتها للتعرف على جوانب هذه السيرة العطرة.

ويأتي في قائمة هذا المواقع، «مسجد السُقيا» وهو من المساجد التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية الشريفة، ويقع في جزء من حرة الوبرة الغربية التي تسمى حرة الظاهرة ، وتسمى أيضًا بحرة السقيا لوجود بئر السقيا.

وفي تصريحات لـ «واس»، أوضح الباحث في معالم السيرة النبوية عزالدين محمد المسكي، خمسة معلومات لا يعرفها الكثيرون عن «مسجد السقيا»، مبينها على هذا النحو:

1 – أن هذه البئر كان يستعذب مائها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

2 – أن البئر كانت أرضها ملكاً للصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

3 – نزل النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المسجد عند توجهه إلى بدر، حيث استعرض جيشه ودعا لأهل المدينة كما ورد في الحديث الشريف :«إن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى بِأَرْضِ سَعْدٍ بِأَصْلِ الْحَرَّةِ عِنْدَ بُيُوتِ السُّقْيَا، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ وَعَبْدَكَ وَنَبِيَّكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِثْلَ مَا دَعَاكَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ، نَدْعُوكَ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ وَثِمَارِهِمْ. اللهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ، وَاجْعَلْ مَا بِهَا مِنْ وَبَاءٍ بِخُمٍّ. اللهُمَّ إِنِّي قَدْ حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَمَا حَرَّمْتَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَمَ ».

4 – بنى هذا المسجد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في نهاية القرن الأول الهجري عندما كان أميراً على المدينة المنورة.

5 – تم ترميم المسجد وتجديده في العهد الزاهر للمملكة ضمن تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي الذي تزخر به أرض المملكة.

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