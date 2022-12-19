عاجل.. حريق في منزل بتبوك والدفاع المدني يتدخل (صور)

تواصل – فريق التحرير

أخمد الدفاع المدني في تبوك حريقًا في منزل بحي الفيصلية، نتج عنه إصابة امرأة، تم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الدفاع المدني عبر موقع “تويتر”، مرفقة بصور للحريق.

والسبت، باشرت فرق الدفاع المدني، بلاغًا عن وقوع حادثة اشتعال حريق بأحد الأحياء، دون وقوع إصابات بفضل الله.

مدني الدمام

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الدمام، باشر بلاغًا عن حادثة حريق تم إخماده، ولا إصابات.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه يتم العمل حاليًا على استكمال الإجراءات النظامية لدى جهة الاختصاص.

في سياق متصل، نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الحريق والسيطرة عليه، بتوفيق الله.

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