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«سعود الطبية»: هذه أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية
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«سعود الطبية»: هذه أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

«سعود الطبية»: هذه أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

«سعود الطبية»: هذه أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية
١١:٤٧:١٠ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قالت مدينة الملك سعود الطبية، إن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسهولة، ويمكن الوقاية منها باتباع آداب السعال والعطاس، ولكن الطريقة الأفضل للوقاية منها ومن مضاعفاتها الخطيرة هي بالحصول على اللقاح كل عام.

وأضافت أن لقاح الإنفلونزا هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية بنسبة 70 – 90%، مشيرة إلى أن أخذ التطعيم سنويًا هو الطريقة المثلى للوقاية منها ويعطى عن طريق الحقن للأشخاص من عمر 6 أشهر وأكثر.

ضرورة تناول اللقاح كل عام

وحثت على ضرورة تناول اللقاح كل عام، نظرًا لأن فيروسات الإنفلونزا تتطور بسرعة كبيرة، مضيفة أنه “قد لا يحميك اللقاح الذي تلقيته العام الماضي من الإصابة بفيروسات هذا العام”.

وأكدت أنه يتم إصدار لقاحات جديدة للإنفلونزا كل عام لمواكبة فيروسات الإنفلونزا سريعة التكيف.

وقالت إن من الفئات الأكثر حاجة للقاح الإنفلونزا هم العاملون في القطاع الصحي، الأطفال، الحوامل، المصابون بأمراض مزمنة، المصابون بنقص المناعة.

وأشارت إلى أنه عندما تتلقى اللقاح، ينتج جهازك المناعي أجسامًا مضادة لحمايتك من الفيروسات التي فيه، لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت.

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