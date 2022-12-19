الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 199 ريالاً
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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 199 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 199 ريالاً

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 199 ريالاً
١٠:٥٩:٣٨ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين الموافق 19 من ديسمبر 2022، بشكل طفيف، وسجل عيار 24 نحو 216.95 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 198.87 ريال.

عيار 21 يسجل 189.83 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 189.83 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.71 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.55 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.47 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6747 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1519 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 216,947 ريال.

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