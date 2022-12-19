حالات خطيرة.. طائرة أمريكية تتعرض لاضطرابات جوية وإصابة العشرات

تواصل – واس:

أعلنت خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، إصابة 36 راكبًا من بينهم 11 أصيبوا بجروح خطيرة بعد أن تعرضت طائرة متجهة إلى هاواي إلى اهتزازات شديدة.

الاهتزازات الشديدة ضربت الطائرة

وأوضحت خدمات الطوارئ أن الاهتزازات الشديدة ضربت الطائرة بعدما أصبحت على مسافة نحو 30 دقيقة خارج هونولولو عاصمة ولاية هاواي.

11 حالة خطيرة من بين المصابين

وأوضحت أن ما لا يقل عن 36 شخصًا أصيبوا بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة، جراء تعرض طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة أثناء توجهها إلى ولاية هاواي الأمريكية.

جروح خطيرة في الرأس وتمزقات

وأكدت أن فرق الإسعاف تعاملت مع إصابات 36 راكبًا، تطلب الأمر نقل 20 منهم إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج الطبي، مشيرة إلى أنه تم نقل 11 شخصًا إلى المستشفى في حالة خطيرة، و9 آخرين في حالة مستقرة، وأن الإصابات تضمنت جروحًا خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وحالات فقدان للوعي.

الطائرة واجهت اضطرابات جوية شديدة وهبطت بأمان

فيما كشفت شركة الطيران في بيان لها أن الرحلة «إتش إيه35»، والتي كانت متجهة من «فينيكس» إلى هونولولو واجهت اضطرابات جوية شديدة وهبطت بأمان في هونولولو، وقد جرى توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد طاقمها في المطار بعد إصابات طفيفة.

الطائرة كانت تقل 278 راكبًا

وأشارت إلى أن الطائرة من طراز «إيرباص إيه330»، كانت تقل 278 راكبًا و 10 من أفراد طاقمها واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر، ما أسفر عن عدد من الإصابات جراء الحادث.

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