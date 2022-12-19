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أقلها 17 في طريف والباحة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
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أقلها 17 في طريف والباحة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أقلها 17 في طريف والباحة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أقلها 17 في طريف والباحة.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
١٠:٣٤:٥٧ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 33 درجة في ينبع، و32 درجة في مكة المكرمة وجدة والقنفذة، و31 درجة في جازان و30 درجة في الوجه، و27 درجة في المدينة المنورة، و21 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 19 درجة ، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 17 درجة مئوية في طريف والباحة.

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سماء غائمة وحالة من الضباب

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية ومكة المكرمة وجازان، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من غرب وجنوب غرب المملكة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة طريف مكة المكرمة

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