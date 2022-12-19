الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
انطلاق برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المجال الصحي
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انطلاق برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المجال الصحي

انطلاق برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المجال الصحي

انطلاق برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المجال الصحي
١٠:٤٤:٥٥ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المجال الصحي، خلال منصة التعلم الرقمي للممارس الصحي.

جاء ذلك ضمن خطتها لرفع مستوى مهارات اللغة العربية، والتواصل الفعال لدى الممارسين الصحيين الناطقين بغيرها، وزيادة الوعي باللهجة والتراث السعودي،

الهيئة تعاونت مع عدد من الخبراء في المجال الصحي

وقالت الهيئة إنها تعاونت مع عدد من الخبراء في المجال الصحي، ومجال السياسات اللغوية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للعمل على هذا البرنامج.

كما طورت النسخة الإلكترونية بالتعاون مع فريق تطوير محتوى.

برنامج مساعد طبيب أسنان

في وقت سابق، أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن البدء في (برنامج مساعد طبيب أسنان) المنتهي بالتوظيف:

يؤهل برنامج مساعد طبيب الأسنان خريجي البرنامج للعمل كمساعدين مستقلين لطبيب الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان، وذلك عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان.

اقرأ أيضًا:

هيئة التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج «مساعد طبيب أسنان»

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