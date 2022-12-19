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تحذير مهم من «الصحة»: قلة النوم تتسبب في هذا العرض الخطير
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تحذير مهم من «الصحة»: قلة النوم تتسبب في هذا العرض الخطير

تحذير مهم من «الصحة»: قلة النوم تتسبب في هذا العرض الخطير

تحذير مهم من «الصحة»: قلة النوم تتسبب في هذا العرض الخطير
١٠:٣٢:٣٦ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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 تواصل – فريق التحرير

حذرت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الاثنين، من قلة النوم لما له من أعراض مرضية خطيرة.

وقالت المنصة إن “قلة النوم تزيد من فرص الإصابة بالسمنة، لأنها تقلل من إفراز هرمون الليبتن المسؤول عن الشعور بالشبع”.

ومؤخرًا، كشف الدكتور ستانيسلاف سامبورسكي، أخصائي علم النفس السريري، أن قلة النوم تؤدي إلى زيادة الإثارة التي بدورها تسبب القلق والاكتئاب وسوء المزاج وانخفاض الأداء، وفقًا لـ Gazeta.Ru.

وأضاف: “يرتاح جسم الإنسان ليلاً وينتج مواد وهرمونات ضرورية نشطة بيولوجيًا تنظم عمل الغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية. وأن اضطراب النوم الليلي يزيد من خطر الإصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم ومرض السكري”.

وتابع: “إذا كان الشخص يعمل في الليل، فإن هذا الترتيب الفسيولوجي يضطرب، ويتم تنشيط الجوانب المتقابلة من الجهاز العصبي اللاإرادي. ونتيجة لذلك، تبدأ قفزات في مستوى ضغط الدم، يمكن أن تؤدي إلى الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب”.

اضطراب النوم يؤدي لاختلال توازن الدوبامين

وواصل: بالإضافة إلى ذلك يؤدي اضطراب النوم إلى اختلال توازن الدوبامين والسيروتونين والنورادرينالين في الدماغ، ما يؤدي إلى الاكتئاب والقلق، وكذلك انخفاض الانتباه والقدرة على التعلم. وأن الأرق المصحوب بالقلق هو النتيجة السلبية الأكثر وضوحًا للعمل الليلي.

واستكمل: “تهدد ليالي الأرق الطويلة بالسمنة. وتزيد من مستوى الكوليسترول في الدم وتعطل امتصاص الخلايا للجلوكوز بصورة طبيعية”.

واختتم: يعود السبب، إلى اضطراب تنظيم الشهية بصورة صحيحة في الليل، نتيجة الإنتاج غير السليم للميلاتونين، كما لا ينتج الأنسولين بصورة صحيحة، ما يخفض ​​الشعور بالشبع ولا يدرك الشخص أنه يفرط في تناول الطعام.

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