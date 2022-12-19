توضيح من تقويم التعليم حول عدد مرات التسجيل في اختبار القدرات خلال العام 

تواصل – فريق التحرير

أعلنت هيئة تقويم التعليم، اليوم الاثنين، أنه يتاح التسجيل في اختبار القدرات العامة (الورقي) مرة واحدة في السنة فقط.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، في إطار ردها على أحد المستفيدين.

وأضافت الهيئة في ردها على أحد المستفيدين، أن نتائج الاختبارات الورقية تعلن بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة.

ومؤخرًا، أعلنت الهيئة أنه «لا يوجد فترة تسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في الاختبار (الورقي)، المتاح من تاريخ 5 ديسمبر 2022م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 17 فبراير 2023م، إلى 19 فبراير 2023م».

موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

وأوضحت خلال رد حساب العناية بالمستفيدين على أحد الأسئلة، أن نتائج الاختبارات الورقية يتم الإعلان عنها بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك.

لا يمكن تعديل تاريخ الرخصة أو إلغاؤها بعد إصدارها

في الوقت نفسه، أجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن سؤال أحد المستفيدين حول تعديل الرخصة المهنية، متسائلاً عن إمكانية وجود خيار إلغاء أو حتى تعديل لرفع النقاط.

وأجاب الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الهيئة بأنه لا يمكن تعديل تاريخ الرخصة أو إلغاؤها بعد إصدارها باستثناء الحالات الواردة في المادة العاشرة من ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. تقويم التعليم تحدد هذا الموعد لإعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي