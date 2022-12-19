بعد 4 ساعات.. إنقاذ طفل سقط داخل خزان مياه في الخفجي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة تعليق الدراسة إنه تم إنقاذ طفل بعد أن سقط في خزان ماء تابع لإحدى مدارس محافظة الخفجي.

وأضافت أن الضابط حمود الشمري أنقذ الطفل بعد القفز داخل الخزان، حيث لم يكن ممتلئاً بكامله، وأخرج الطفل بعد مكوثه أكثر من 4 ساعات في الخزان.

وقضى الطفل ساعات داخل الخزان وكان مرتعدًا غير أن الضابط تمكن من إنقاذ الطفل في الوقت المناسب.

تعليق الدراسة خلال الأسبوع الماضي

كانت وكالة تعليق الدراسة، أعلنت أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية الثلاثاء الماضي 19/ 5 /1444هـ بمحافظة العرضيات فقط، على أن تكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.

وجاء ذلك إثر تدفق السيول في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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