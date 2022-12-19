بالتفاصيل.. إنقاذ 75 بحارًا وتايلاند تدفع بسفن وطائرات هليكوبتر للبحث عن آخرين

تواصل – وكالات:

أعلنت القوات البحرية في تايلاند، أنها تمكنت، اليوم، من إنقاذ 75 بحارًا، وأنه لا يزال 31 بحارًا في عداد المفقودين.

سفن وطائرات هليكوبتر لإنقاذ البحارة

وأوضحت أن سفينة تابعة لها، غرقت في خليج تايلاند وسط جهود مكثفة من قبل سفن وطائرات هليكوبتر لإنقاذ البحارة الغارقين.

الرياح دمرت نظام السفينة الكهربائي

وأكدت أن رياحًا قوية هبت بمياه البحر ما تسبب في تدمير نظام السفينة الكهربائي، حسب وكالة «أسوشيتد برس».

فقدان 31 بحارًا جراء غرق السفينة

وأضافت أنها أرسلت ثلاث فرقاطات وطائرتي هليكوبتر بآلات ضخ متحركة لمحاولة مساعدة السفينة المعطلة عن طريق إزالة مياه البحر، لكنها لم تستطع فعل ذلك بسبب الرياح القوية، مؤكدة فقدان 31 بحارًا جراء غرق السفينة.

تدفق مياه البحر إلى السفينة أغرقها

وكشفت السلطات أن فقدان الطاقة سمح بتدفق المزيد من مياه البحر إلى السفينة، مما تسبب في إدراجها وغرقها، مشيرة إلى أن الحادث وقع عندما كانت السفينة الحربية تقوم بدورية في البحر على بعد 32 كيلومترًا من الرصيف في منطقة بانجسافان في مقاطعة براتشواب خيرى خان.

تحذير السفن بالبقاء على الشاطئ

وأشارت إلى أن شمال ووسط تايلاند، يشهد في هذه الأوقات أبرد درجات الحرارة خلال العام، لافتة إلى أنه في الأيام الأخيرة شهد أقصى جنوب تايلاند عواصف وفيضانات، حيث تم تحذير السفن بالبقاء على الشاطئ في ظل هذا الطقس المتقلب.

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