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تنبيه من حساب المواطن بخصوص آلية التصرف عند إدخال الراتب خطأ
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تنبيه من حساب المواطن بخصوص آلية التصرف عند إدخال الراتب خطأ

تنبيه من حساب المواطن بخصوص آلية التصرف عند إدخال الراتب خطأ

تنبيه من حساب المواطن بخصوص آلية التصرف عند إدخال الراتب خطأ
٠٩:٣٥:٣١ ص، الإثنين، ٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، أنه في حالة إدخال الراتب خطأ يمكن تعديله عبر خطوات تعديل البيانات.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين، استفسر عن كيفية التصرف بعدما أدخل الراتب بزيادة صفر بجانب المبلغ الحقيقي.

ورد عليه حساب المواطن قائلاً: “بإمكانك تعديل البيانات عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى الإجراءات وتعديل دخل التابع ثم حفظ”.

والأسبوع الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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