«المسند» يكشف سر دفء الساحل الغربي بالمملكة خلال فصل الشتاء

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كشف خبير الطقس وأستاذ المناخ أ.د. عبدالله ‌المسند، أنه عادة ـ وخاصة في فصل الشتاء ـ ما يكون الساحل الغربي للمملكة هو الأدفأ وذلك يرجع إلى عدة عوامل منها:

1 – دفء البحر الأحمر.

2 – تمدد منخفض السودان الحراري.

3- حجز جبال السروات من أن تتوغل الكتلة الشمالية الشرقية الباردة.

وأوضح أنه في فصل الشتاء عادة ما تكون أشد الدول بردًا روسيا في نصف الكرة الشمالي، وأشد الدول حرًا هي أستراليا في نصف الكرة الجنوبي، وهكذا يتم التوازن الكوني الدقيق في تدبير الأرض ومن عليها ممن خلقها وبرأها سبحانه وتعالى.

سبب اللون الأبيض للضباب صباحًا

وأضاف على حسابه في «تويتر»، أن سحب الضباب فوق سطح الأرض تكون باللون الأبيض في الصباح الباكر، لهذه الأسباب:

1 – ارتفاع الرطوبة النسبية.

2 – انخفاض درجة الحرارة.

3 – سكون الرياح النسبي.

وأكد أنه مازال الليل يأخذ من حصة النهار بمقدار 13 ثانية، والزيادة تتناقص حتى تتوقف يوم 22 ديسمبر، لافتًا إلى المثل القائل: «المطر في كانون كنز مدفون»، وذلك لأن الأجواء باردة، والبخر ضعيف؛ وعليه فمعظم الأمطار تتسرب إلى جوف الأرض.

نصيحة غالية عند ارتداء الملابس صباحًا

ونبه خبير الطقس، إلى أنه عند ارتداء الملابس صباحًا لا يبنِ أحد على درجة حرارة الأمس؛ فالتقلبات السريعة في درجة الحرارة تستدعي التحقق اليومي عبر تطبيقات الطقس في الجوال.

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