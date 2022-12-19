الموارد البشرية: الضمان الاجتماعي لا يشمل التابعين بدون هذا الشرط

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تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المستفيدين، والذي تساءل فيه قائلاً: هل يمكن إضافة أخي أصغر مني معي كتابع؟

ورد الحساب قائلاً: يتم شمول التابعين لمن يقيمون بشكل دائم في مسكن واحد فقط، كشرط أساس للاستفادة من معاش الضمان، ولا يتم احتساب من يقيمون خارج المسكن العائل أو يقيمون فيه بشكل مؤقت.

وفي وقت سابق، تفاعل الحساب مع سؤال أحد المستفيدين والذي قال فيه: كيف أُحصّل إعفاءً من الضمان في اختبار القدرات؟

وردًا على ذلك، قال الحساب: يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليّ لاختبار “القدرات العامة والتحصيل الدراسي” لمستفيدي الضمان الاجتماعي، على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط )، اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتان.

هل الضمان المطور يقبل الفرد المستقل من عمر 18 سنة؟

كما تفاعل الحساب مع سؤال أحد المواطنين قال فيه “هل الضمان المطور يقبل الفرد المستقل من عمر 18 سنة؟”.

وأضاف الحساب في رده على الاستفسار: “يمكن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية”.

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