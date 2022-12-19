بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أهمية بر الوالدين وكيف يُعرف البر ؟

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه سبحانه، حيث قال: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا».

بر الوالدين يدخل فيه صلة الرحم

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن الله تعالى أمر في كتابه الكريم ببر الوالدين، وبر الوالدين يدخل فيه صلة الرحم، لكن هي صلة من نوع خاص لما فيها من المزيد من الصلة ولذلك تسمى برًا.

بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله

وأضاف أن بر الوالدين هو أحب العمل إلى الله عز وجل بعد الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب العمل إلى الله تعالى، قال: « الصلاة على وقتها، قيل ثم أي، قال؛ بر الوالدين، قيل ثم أي، قال؛ الجهاد في سبيل الله».

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وجعله أحب العمل إلى الله تعالى بعد الصلاة، ما يدل على عظيم شأن هذا العمل الصالح.

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